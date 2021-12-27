Россияне рискуют остаться без подарков из-за проблем с доставкой

28 декабря 2021 в 04:47 Размер текста - 17 +

Россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления фур на российско-китайской границе Фото: Анна Майорова © URA.RU Некоторые россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления более тысячи фур на китайско-российской границе. Об этом сообщают сами грузоперевозчики. В начале декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ. В результате образовался затор из более чем 1 тысячи фур, рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок. В ФТС подтвердили эту информацию. По их словам, скопление машин совсем незначительное. По словам представителей некоторых компаний, сроки доставки начали увеличиться еще в начале пандемии. В связи с этим отправители стали переходить на перевозки грузов ж/д, авиа- и морским транспортом. Сейчас пропускная способность пункта составляет один-два автомобиля в день. В первую очередь пропускают транспорт с продуктами питания, сообщил телеканал 360. Ожидается открытие других пунктов и Китая в 20-х числах января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления более тысячи фур на китайско-российской границе. Об этом сообщают сами грузоперевозчики. В начале декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ. В результате образовался затор из более чем 1 тысячи фур, рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок. В ФТС подтвердили эту информацию. По их словам, скопление машин совсем незначительное. По словам представителей некоторых компаний, сроки доставки начали увеличиться еще в начале пандемии. В связи с этим отправители стали переходить на перевозки грузов ж/д, авиа- и морским транспортом. Сейчас пропускная способность пункта составляет один-два автомобиля в день. В первую очередь пропускают транспорт с продуктами питания, сообщил телеканал 360. Ожидается открытие других пунктов и Китая в 20-х числах января.