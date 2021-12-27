27 декабря 2021

Россияне рискуют остаться без подарков из-за проблем с доставкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Екатеринбург
Россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления фур на российско-китайской границе Фото:

Некоторые россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления более тысячи фур на китайско-российской границе. Об этом сообщают сами грузоперевозчики.

В начале декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ. В результате образовался затор из более чем 1 тысячи фур, рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок.

В ФТС подтвердили эту информацию. По их словам, скопление машин совсем незначительное. По словам представителей некоторых компаний, сроки доставки начали увеличиться еще в начале пандемии. В связи с этим отправители стали переходить на перевозки грузов ж/д, авиа- и морским транспортом.

Сейчас пропускная способность пункта составляет один-два автомобиля в день. В первую очередь пропускают транспорт с продуктами питания, сообщил телеканал 360. Ожидается открытие других пунктов и Китая в 20-х числах января.

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Некоторые россияне рискуют остаться без новогодних подарков из-за скопления более тысячи фур на китайско-российской границе. Об этом сообщают сами грузоперевозчики. В начале декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу, и все грузовики направились в единственную открытую приграничную точку — Суйфыньхэ. В результате образовался затор из более чем 1 тысячи фур, рассказали «Известиям» источники в отрасли грузоперевозок. В ФТС подтвердили эту информацию. По их словам, скопление машин совсем незначительное. По словам представителей некоторых компаний, сроки доставки начали увеличиться еще в начале пандемии. В связи с этим отправители стали переходить на перевозки грузов ж/д, авиа- и морским транспортом. Сейчас пропускная способность пункта составляет один-два автомобиля в день. В первую очередь пропускают транспорт с продуктами питания, сообщил телеканал 360. Ожидается открытие других пунктов и Китая в 20-х числах января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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