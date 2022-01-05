В МИД поделились ожиданиями от встречи России с США и НАТО

06 января 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Рябкова, пока со стороны НАТО, США и других стран звучали лишь абстрактные комментарии насчет гарантий безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU Итоговый результат переговоров России с НАТО и США зависит от всех участников серии встреч по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков. «Главное, нам на нынешнем отрезке разобраться с позицией оппонентов. Пока мы слышали со стороны США, НАТО, да и других стран лишь самые общие достаточно абстрактные комментарии в том духе, что что-то приемлемо, что-то неприемлемо, но главное — диалог, а также важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — поделился мнением заместитель МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «Известиями». Он сообщил, что первое установочное мероприятие будет проведено уже на следующем неделе. В рамках него российская сторона планирует объяснить участникам переговоров логику своего подхода, касающегося гарантий безопасности. Сергей Рябков считает, что в подходе США, НАТО и других стран слишком мало рациональных зерен из-за крайне интенсивного военного и геополитического освоения членов НАТО территории вблизи российских границ. Также он добавил, что американцы не конкретизировали, какие именно предложения со стороны РФ для них неприемлемы. Он подчеркнул, что хоть подход российских властей достаточно жесткий, Россия готова пойти на некоторые уступки, которые будут основываться на балансе интересов. В среду, 12 января, будет проходить заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлению пресс-службы НАТО диалог будет основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже анонсировал темы переговоров. Стороны обсудят вопросы по поводу военной безопасности в Европе и текущей обстановки на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итоговый результат переговоров России с НАТО и США зависит от всех участников серии встреч по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков. «Главное, нам на нынешнем отрезке разобраться с позицией оппонентов. Пока мы слышали со стороны США, НАТО, да и других стран лишь самые общие достаточно абстрактные комментарии в том духе, что что-то приемлемо, что-то неприемлемо, но главное — диалог, а также важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — поделился мнением заместитель МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «Известиями». Он сообщил, что первое установочное мероприятие будет проведено уже на следующем неделе. В рамках него российская сторона планирует объяснить участникам переговоров логику своего подхода, касающегося гарантий безопасности. Сергей Рябков считает, что в подходе США, НАТО и других стран слишком мало рациональных зерен из-за крайне интенсивного военного и геополитического освоения членов НАТО территории вблизи российских границ. Также он добавил, что американцы не конкретизировали, какие именно предложения со стороны РФ для них неприемлемы. Он подчеркнул, что хоть подход российских властей достаточно жесткий, Россия готова пойти на некоторые уступки, которые будут основываться на балансе интересов. В среду, 12 января, будет проходить заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлению пресс-службы НАТО диалог будет основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже анонсировал темы переговоров. Стороны обсудят вопросы по поводу военной безопасности в Европе и текущей обстановки на Украине.