Экс-генсек НАТО: Ельцин разрешил вступление Украины в альянс

20 января 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

НАТО исполняет свое обещание не размещать ядерное оружие в новых странах-участницах альянса, сообщил Джордж Робертсон Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Первый президент России Борис Ельцин подписал Основополагающий акт НАТО, который позволяет государствам, в том числе Украине, присоединяться к альянсу. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. По его словам, единственное обещание, которое альянс дал Москве — не размещать на территории новых стран-участниц ядерное оружие. «В 1999 году Ельцин подписал Основополагающий акт НАТО, признававший право стран на вступление в альянс. Обещания обещаниями, но русские подписались под Основополагающим актом. Мы пообещали, что в новых странах-членах не будет ни постоянного размещения войск НАТО, ни ядерного оружия, и этого соглашения альянс твердо придерживается», — цитирует Джорджа Робертсона журнал Foreign Policy. По словам бывшего генсенка НАТО, все разговоры о том, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль пообещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, «просто шумиха и не более». По мнению Робертсона, слова о том, что альянс разместит ракеты на Украине, также отдают «излишней театральностью». Он отметил, что России, напротив, полезно сотрудничать с НАТО по вопросам экологии или, например, Ирана. «Вашингтон иранские ракеты не поразят, но до Москвы долетят», — подчеркнул Робертсон. Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг сообщил, что альянс никогда не обещал России, что не будет расширяться на Восток. По его словам, учредительные документы совета Россия—НАТО позволяют странам выбирать свой собственный путь. О том, что НАТО не обещало расширяться на восток, заявил президент РФ Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции. Он сообщил, что США обманули Россию. Президент РФ потребовал, чтобы Запад немедленно предоставил России гарантии безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый президент России Борис Ельцин подписал Основополагающий акт НАТО, который позволяет государствам, в том числе Украине, присоединяться к альянсу. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. По его словам, единственное обещание, которое альянс дал Москве — не размещать на территории новых стран-участниц ядерное оружие. «В 1999 году Ельцин подписал Основополагающий акт НАТО, признававший право стран на вступление в альянс. Обещания обещаниями, но русские подписались под Основополагающим актом. Мы пообещали, что в новых странах-членах не будет ни постоянного размещения войск НАТО, ни ядерного оружия, и этого соглашения альянс твердо придерживается», — цитирует Джорджа Робертсона журнал Foreign Policy. По словам бывшего генсенка НАТО, все разговоры о том, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль пообещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, «просто шумиха и не более». По мнению Робертсона, слова о том, что альянс разместит ракеты на Украине, также отдают «излишней театральностью». Он отметил, что России, напротив, полезно сотрудничать с НАТО по вопросам экологии или, например, Ирана. «Вашингтон иранские ракеты не поразят, но до Москвы долетят», — подчеркнул Робертсон. Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг сообщил, что альянс никогда не обещал России, что не будет расширяться на Восток. По его словам, учредительные документы совета Россия—НАТО позволяют странам выбирать свой собственный путь. О том, что НАТО не обещало расширяться на восток, заявил президент РФ Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции. Он сообщил, что США обманули Россию. Президент РФ потребовал, чтобы Запад немедленно предоставил России гарантии безопасности.