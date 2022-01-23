Моргенштерн приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем

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Моргенштерн не будет появляться на публике из-за травм Фото:

Сейчас жизни и здоровью рэпера Алишера Моргенштерна ничего не угрожает, однако после травмы он решил приостановить карьеру. Об этом со ссылкой на австрийских врачей сообщает telegram-канал, который создал артиста.

«Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий. Пока он принял решение приостановить карьеру», — говорится в информации.

«Он будет вести некоторое время не публичный образ жизни», — сказано в telegram-канале. Сообщается также, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии. Других подробностей не приводится.

О том, что у Моргенштерна резко испортилось здоровье, он сообщил в своем официальном instagram-аккаунте 19 января. Артист отмечал, что пару дней его не будет на связи.

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Сейчас жизни и здоровью рэпера Алишера Моргенштерна ничего не угрожает, однако после травмы он решил приостановить карьеру. Об этом со ссылкой на австрийских врачей сообщает telegram-канал, который создал артиста. «Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий. Пока он принял решение приостановить карьеру», — говорится в информации. «Он будет вести некоторое время не публичный образ жизни», — сказано в telegram-канале. Сообщается также, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Тауплитц в Австрии. Других подробностей не приводится. О том, что у Моргенштерна резко испортилось здоровье, он сообщил в своем официальном instagram-аккаунте 19 января. Артист отмечал, что пару дней его не будет на связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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