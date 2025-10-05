Суд в Москве заблокировал пять Telegram-каналов с призывами к зацепингу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зацепинг - опасное экстремальное увлечение
Зацепинг - опасное экстремальное увлечение Фото:

Симоновский суд Москвы постановил заблокировать пять telegram-каналов, где подростков призывали заниматься зацепингом — опасным развлечением, связанным с проездом снаружи подвижных составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Как установила Симоновская межрайонная прокуратура, на этих каналах распространялась информация, склоняющая несовершеннолетних к противоправным действиям — поездкам на внешних частях транспортных средств. «Они оформлены на русском языке, а их целевая аудитория — русскоязычные пользователи», — отмечается в документе.

Один из ресурсов был посвящен зацепингу в петербургском районе Купчино, остальные — подобным сообществам по всей России. Доступ к материалам был свободным, регистрация или пароль не требовались, поэтому ознакомиться с ними могли и несовершеннолетние. По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать такую информацию запрещённой.

Суд удовлетворил требование: «Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по ссылкам, запрещённой к распространению на территории РФ», — говорится в решении. В настоящее время указанные telegram-каналы уже недоступны. Зацепинг — опасное экстремальное увлечение, при котором человек во время движения транспортного средства находится снаружи: на крыше, боковых частях вагонов или на площадках у кабины машиниста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Симоновский суд Москвы постановил заблокировать пять telegram-каналов, где подростков призывали заниматься зацепингом — опасным развлечением, связанным с проездом снаружи подвижных составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Как установила Симоновская межрайонная прокуратура, на этих каналах распространялась информация, склоняющая несовершеннолетних к противоправным действиям — поездкам на внешних частях транспортных средств. «Они оформлены на русском языке, а их целевая аудитория — русскоязычные пользователи», — отмечается в документе. Один из ресурсов был посвящен зацепингу в петербургском районе Купчино, остальные — подобным сообществам по всей России. Доступ к материалам был свободным, регистрация или пароль не требовались, поэтому ознакомиться с ними могли и несовершеннолетние. По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать такую информацию запрещённой. Суд удовлетворил требование: «Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по ссылкам, запрещённой к распространению на территории РФ», — говорится в решении. В настоящее время указанные telegram-каналы уже недоступны. Зацепинг — опасное экстремальное увлечение, при котором человек во время движения транспортного средства находится снаружи: на крыше, боковых частях вагонов или на площадках у кабины машиниста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...