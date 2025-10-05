Суд в Москве заблокировал пять Telegram-каналов с призывами к зацепингу

Симоновский суд Москвы постановил заблокировать пять telegram-каналов, где подростков призывали заниматься зацепингом — опасным развлечением, связанным с проездом снаружи подвижных составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Как установила Симоновская межрайонная прокуратура, на этих каналах распространялась информация, склоняющая несовершеннолетних к противоправным действиям — поездкам на внешних частях транспортных средств. «Они оформлены на русском языке, а их целевая аудитория — русскоязычные пользователи», — отмечается в документе.
Один из ресурсов был посвящен зацепингу в петербургском районе Купчино, остальные — подобным сообществам по всей России. Доступ к материалам был свободным, регистрация или пароль не требовались, поэтому ознакомиться с ними могли и несовершеннолетние. По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать такую информацию запрещённой.
Суд удовлетворил требование: «Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по ссылкам, запрещённой к распространению на территории РФ», — говорится в решении. В настоящее время указанные telegram-каналы уже недоступны. Зацепинг — опасное экстремальное увлечение, при котором человек во время движения транспортного средства находится снаружи: на крыше, боковых частях вагонов или на площадках у кабины машиниста.
