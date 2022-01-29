29 января 2022

Закрывшая свои магазины дочь Кадырова выплатила долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Айшат Кадырова рассказала, что долг составлял 1,6 тысячи рублей Фото:

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат выплатила долги модного дома Firdaws и готовится к открытию магазинов после того, как точки приостановили продажи по техническим причинам. По ее словам, модный дом работает в привычном режиме, а его счета не блокировались.

«Компания „Firdaws“ не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел — человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена», — написала Айшат Кадырова в Instagram.

По ее словам, счета компании не блокировали. Модный дом работает в привычном режиме и готовится к новому сезону, рассказала Кадырова. Пока на производстве идут технические работы с парком швейных машин и ремонт помещений, а также инвентаризация. После их окончания магазины снова откроются.

Ранее Кадырова сообщила, что закрывает модный дом по техническим причинам. Lenta.ru сообщила, что счета модного дома заблокировали из-за долга по налогам.

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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат выплатила долги модного дома Firdaws и готовится к открытию магазинов после того, как точки приостановили продажи по техническим причинам. По ее словам, модный дом работает в привычном режиме, а его счета не блокировались. «Компания „Firdaws“ не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел — человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена», — написала Айшат Кадырова в Instagram. По ее словам, счета компании не блокировали. Модный дом работает в привычном режиме и готовится к новому сезону, рассказала Кадырова. Пока на производстве идут технические работы с парком швейных машин и ремонт помещений, а также инвентаризация. После их окончания магазины снова откроются. Ранее Кадырова сообщила, что закрывает модный дом по техническим причинам. Lenta.ru сообщила, что счета модного дома заблокировали из-за долга по налогам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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