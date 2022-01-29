Закрывшая свои магазины дочь Кадырова выплатила долги

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат выплатила долги модного дома Firdaws и готовится к открытию магазинов после того, как точки приостановили продажи по техническим причинам. По ее словам, модный дом работает в привычном режиме, а его счета не блокировались.
«Компания „Firdaws“ не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел — человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена», — написала Айшат Кадырова в Instagram.
По ее словам, счета компании не блокировали. Модный дом работает в привычном режиме и готовится к новому сезону, рассказала Кадырова. Пока на производстве идут технические работы с парком швейных машин и ремонт помещений, а также инвентаризация. После их окончания магазины снова откроются.
Ранее Кадырова сообщила, что закрывает модный дом по техническим причинам. Lenta.ru сообщила, что счета модного дома заблокировали из-за долга по налогам.
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат выплатила долги модного дома Firdaws и готовится к открытию магазинов после того, как точки приостановили продажи по техническим причинам. По ее словам, модный дом работает в привычном режиме, а его счета не блокировались. «Компания „Firdaws“ не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел — человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена», — написала Айшат Кадырова в Instagram. По ее словам, счета компании не блокировали. Модный дом работает в привычном режиме и готовится к новому сезону, рассказала Кадырова. Пока на производстве идут технические работы с парком швейных машин и ремонт помещений, а также инвентаризация. После их окончания магазины снова откроются. Ранее Кадырова сообщила, что закрывает модный дом по техническим причинам. Lenta.ru сообщила, что счета модного дома заблокировали из-за долга по налогам.