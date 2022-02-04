Депутат ГД потребовал лицензировать бизнес-тренеров и коучеров

05 февраля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Борис Чернышенко считает, что в большинстве случаев тренинги проводят «инфоцыгане» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рособрнадзору совместно с Минобрнауки поручено сформулировать предложения по порядку лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития. Инициатором стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышенко. «В большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые „инфоцыгане“, чья основная цель — заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности», — передают «Известия» слова вице-спикера. Депутат в своем обращении пишет, что пандемия и вынужденная самоизоляция привела людей к онлайн-образованию, в связи с чем спрос на платные образовательные услуги повысился. Исполнительный директор Московского института психологии Евгений Багаев согласен с мнением Чернышенко. Он считает, что сейчас становится все сложнее и сложнее отличить качественные образовательные услуги от предложений, которыми завлекают мошенники и аферисты в этой сфере. В аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко уже ответили, что курсы продолжительностью менее 16 часов и без итоговой аттестации не могут рассматриваться как дополнительная профессиональная программа повышения квалификации и, соответственно, не они не подлежат лицензированию. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что вузы России должны пересмотреть организацию учебного процесса и отойти от формата лекций. По его словам, для этого нужна педагогическая и методическая подготовка и переподготовка преподавателей. Садовничий добавил, что учебные заведения должны применять все возможные технологии для организации занятий и учебного процесса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рособрнадзору совместно с Минобрнауки поручено сформулировать предложения по порядку лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития. Инициатором стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышенко. «В большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые „инфоцыгане“, чья основная цель — заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности», — передают «Известия» слова вице-спикера. Депутат в своем обращении пишет, что пандемия и вынужденная самоизоляция привела людей к онлайн-образованию, в связи с чем спрос на платные образовательные услуги повысился. Исполнительный директор Московского института психологии Евгений Багаев согласен с мнением Чернышенко. Он считает, что сейчас становится все сложнее и сложнее отличить качественные образовательные услуги от предложений, которыми завлекают мошенники и аферисты в этой сфере. В аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко уже ответили, что курсы продолжительностью менее 16 часов и без итоговой аттестации не могут рассматриваться как дополнительная профессиональная программа повышения квалификации и, соответственно, не они не подлежат лицензированию. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что вузы России должны пересмотреть организацию учебного процесса и отойти от формата лекций. По его словам, для этого нужна педагогическая и методическая подготовка и переподготовка преподавателей. Садовничий добавил, что учебные заведения должны применять все возможные технологии для организации занятий и учебного процесса.