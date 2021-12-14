Ректор МГУ предложил изменить систему обучения в вузах

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Всероссийская студенческая олимпиада
Вузы должны применять новые технологии для организации учебного процесса, отметил Виктор Садовничий Фото:

В связи с процессом цифровизации мира, вузы России должны радикально изменить организацию учебного процесса и отойти от формата лекций. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пленарном заседании «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике».

«Необходим радикальный пересмотр учебного процесса, который сейчас идет. С таких авторитарных форм, типа лекций, в сторону проектных и групповых форм. Это наша задача. В этих условиях особое значение приобретает педагогическая и методическая подготовка преподавателей, их переподготовка. Этому мы мало уделяли раньше внимания», — сказал Садовничий. Трансляция заседания шла на платформе «Смотрим».

Ректор отметил, что вузы должны применять новые технологии для организации занятий и учебного процесса. Однако Садовничий подчеркнул, что полный переход на онлайн формат обучения возможен только в самых кризисных ситуациях.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что вопрос цифровизации остро стоит перед системой образования в России, пишет RT. Госдума также обязала использовать верифицированные онлайн-платформы при обучении, сообщает «Национальная служба новостей».

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В связи с процессом цифровизации мира, вузы России должны радикально изменить организацию учебного процесса и отойти от формата лекций. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пленарном заседании «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике». «Необходим радикальный пересмотр учебного процесса, который сейчас идет. С таких авторитарных форм, типа лекций, в сторону проектных и групповых форм. Это наша задача. В этих условиях особое значение приобретает педагогическая и методическая подготовка преподавателей, их переподготовка. Этому мы мало уделяли раньше внимания», — сказал Садовничий. Трансляция заседания шла на платформе «Смотрим». Ректор отметил, что вузы должны применять новые технологии для организации занятий и учебного процесса. Однако Садовничий подчеркнул, что полный переход на онлайн формат обучения возможен только в самых кризисных ситуациях. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что вопрос цифровизации остро стоит перед системой образования в России, пишет RT. Госдума также обязала использовать верифицированные онлайн-платформы при обучении, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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