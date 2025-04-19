Путин: ситуация на СВО благоприятная для российских войск

Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На спецоперации складывается благоприятная для российских войск ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
«Ситуация ... развивается благоприятным для нас образом», — отметил Путин. Он подчеркнул, что российские войска уверенно двигаются вперед.
Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Трансляция встречи с Герасимовым велась на телеканале «Россия 24».
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