Путин: ситуация на СВО благоприятная для российских войск

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Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения
Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации складывается благоприятная для российских войск ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Ситуация ... развивается благоприятным для нас образом», — отметил Путин. Он подчеркнул, что российские войска уверенно двигаются вперед.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Трансляция встречи с Герасимовым велась на телеканале «Россия 24».

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На спецоперации складывается благоприятная для российских войск ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. «Ситуация ... развивается благоприятным для нас образом», — отметил Путин. Он подчеркнул, что российские войска уверенно двигаются вперед. Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Трансляция встречи с Герасимовым велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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