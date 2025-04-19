РПЦ приветствует перемирие, объявленное Путиным

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В РПЦ напомнили, что патриарх Кирилл предлагал рождественское перемирие еще 2023 году
В РПЦ напомнили, что патриарх Кирилл предлагал рождественское перемирие еще 2023 году Фото:

В Русской православной церкви поддержали инициативу президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России», — заявил Кипшидзе. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Церковь всегда выступала за прекращение огня на время великих христианских праздников. В Русской православной церкви напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призывал к перемирию на период рождественских праздников в 2023 году. 

Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Он заявил, что ход перемирия покажет готовность Киева к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным провокациям со стороны ВСУ. 

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В Русской православной церкви поддержали инициативу президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России», — заявил Кипшидзе. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Церковь всегда выступала за прекращение огня на время великих христианских праздников. В Русской православной церкви напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призывал к перемирию на период рождественских праздников в 2023 году.  Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Он заявил, что ход перемирия покажет готовность Киева к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным провокациям со стороны ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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