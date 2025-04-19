РПЦ приветствует перемирие, объявленное Путиным

В Русской православной церкви поддержали инициативу президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России», — заявил Кипшидзе. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Церковь всегда выступала за прекращение огня на время великих христианских праздников. В Русской православной церкви напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призывал к перемирию на период рождественских праздников в 2023 году.
Сегодня, 19 апреля, Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине в связи с Пасхой. Перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Он заявил, что ход перемирия покажет готовность Киева к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным провокациям со стороны ВСУ.
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