Челябинскому чиновнику отказали на «Давай поженимся». Видео

10 февраля 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Яковлев подарил избраннице кусок челябинского метеорита Фото: Скрин видео 1 канал Челябинский чиновник Евгений Яковлев, занимающий должность председателя комитета по закупкам в управлении делами губернатора и правительства области, не смог завоевать сердце девушки на шоу «Давай поженимся». Программа вышла в эфир 10 февраля. «Я считаю, что дома должен быть очаг и уют. Работа же и ведение бизнеса полностью лежат на мне», — рассказал в эфире программы Евгений. На вопрос Ларисы Гузеевой о том, перевезет ли Евгений избранницу в Челябинск или поедет с ней в ее родной город в Краснодарский край, он ответил, что не может определиться с выбором. Чиновник считает, что с точки зрения природы — Краснодарский край лучше. Однако, для развития возможностей Челябинск является более перспективным вариантом. В качестве подарка Яковлев приготовил сборник книг, включая книги по психологии. Он признался, что прочитал в одной из них о том, как надо строить любовь. Также чиновник поделился историей о том, как Емельян Пугачев, предводитель крестьянского восстания в России, спрятал в озере Инышко, под Миассом, свои сокровища. Девушка, с которой он общался, не выбрала Евгения. По ее словам, вместе они быть не могут, но вот сотрудничать у них получится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский чиновник Евгений Яковлев, занимающий должность председателя комитета по закупкам в управлении делами губернатора и правительства области, не смог завоевать сердце девушки на шоу «Давай поженимся». Программа вышла в эфир 10 февраля. «Я считаю, что дома должен быть очаг и уют. Работа же и ведение бизнеса полностью лежат на мне», — рассказал в эфире программы Евгений. На вопрос Ларисы Гузеевой о том, перевезет ли Евгений избранницу в Челябинск или поедет с ней в ее родной город в Краснодарский край, он ответил, что не может определиться с выбором. Чиновник считает, что с точки зрения природы — Краснодарский край лучше. Однако, для развития возможностей Челябинск является более перспективным вариантом. В качестве подарка Яковлев приготовил сборник книг, включая книги по психологии. Он признался, что прочитал в одной из них о том, как надо строить любовь. Также чиновник поделился историей о том, как Емельян Пугачев, предводитель крестьянского восстания в России, спрятал в озере Инышко, под Миассом, свои сокровища. Девушка, с которой он общался, не выбрала Евгения. По ее словам, вместе они быть не могут, но вот сотрудничать у них получится.