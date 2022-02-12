12 февраля 2022

Глава ДНР назвал взрыв в Донбассе провокацией для видеосъемки

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ХХ съезд партии
Глава ДНР предположил, что взрыв в Донбассе — провокация Фото:
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Война на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал предположение, что взрыв, произошедший на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории — это провокация для съемки журналистами. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Соловьев Live».

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. <…> Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил Пушилин. Он отметил, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории на расстоянии около 1—1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Данная ситуация держится под контролем, отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал предположение, что взрыв, произошедший на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории — это провокация для съемки журналистами. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Соловьев Live». «Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. <…> Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил Пушилин. Он отметил, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории на расстоянии около 1—1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Данная ситуация держится под контролем, отметил Пушилин. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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