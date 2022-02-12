Глава ДНР назвал взрыв в Донбассе провокацией для видеосъемки

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал предположение, что взрыв, произошедший на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории — это провокация для съемки журналистами. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Соловьев Live».
«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. <…> Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил Пушилин. Он отметил, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории на расстоянии около 1—1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Данная ситуация держится под контролем, отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал предположение, что взрыв, произошедший на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории — это провокация для съемки журналистами. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Соловьев Live». «Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. <…> Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — заявил Пушилин. Он отметил, что взрыв произошел на подконтрольной Украине территории на расстоянии около 1—1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Данная ситуация держится под контролем, отметил Пушилин. Ранее сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. По неподтвержденным данным, в центр прилетел снаряд 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины.