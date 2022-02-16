В России появится вакцина от всех штаммов коронавируса

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В РФ создадут вакцину на случай появления новых штаммов COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ближайшее время планируется получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител, который разработали в центре имени Гамалеи. Препарат будет способствовать выработке антител от всех известных на данный момент, а также возможных будущих штаммов инфекции. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая „омикрон“ и „дельту“. В ближайшее время мы ожидаем разрешение на проведение клинических исследований этой новой технологии», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

По его словам, препарат эффективен и для штамма «Омикрон». Новую вакцину решили создать на случай появления новых штаммов коронавируса.

Ранее стало известно, что переболевшие «Омикроном» не защищены от других штаммом. Антитела к новому варианту вируса плохо нейтрализуют предыдущие штаммы коронавируса, рассказал ирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В российском Институте молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вместо прививок ввести в организм, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона.

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В ближайшее время планируется получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител, который разработали в центре имени Гамалеи. Препарат будет способствовать выработке антител от всех известных на данный момент, а также возможных будущих штаммов инфекции. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. «Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая „омикрон“ и „дельту“. В ближайшее время мы ожидаем разрешение на проведение клинических исследований этой новой технологии», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс». По его словам, препарат эффективен и для штамма «Омикрон». Новую вакцину решили создать на случай появления новых штаммов коронавируса. Ранее стало известно, что переболевшие «Омикроном» не защищены от других штаммом. Антитела к новому варианту вируса плохо нейтрализуют предыдущие штаммы коронавируса, рассказал ирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В российском Институте молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вместо прививок ввести в организм, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона.
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