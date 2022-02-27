Трамп заявил, что Путин оказался умнее Байдена

Американские лидеры оказались глупы, считает Дональд Трамп Фото: Сайт Президента России

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин оказался мудрее американского руководства и в ситуации с Украиной обыграл главу Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативных кругов.

«Проблема не в том, что Путин умен, что, конечно, так и есть, а в том, что наши лидеры тупы», — цитирует Дональда Трампа американский телеканал Newsmax. По его мнению, он мог бы избежать конфликта вокруг Украины, если бы остался на посту президента.

Ранее Трамп назвал гениальным решение Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, этим поступком президент РФ показал, что стремится к миротворческой деятельности.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию республики. Они наступают по всем направлениям, передает Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором попросил Россию начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, передает «Дни.ру». После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров.