Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны.
С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска.
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска.