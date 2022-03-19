Российская авиация нанесла удар по позициям националистов Украины. Видео

19 марта 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Авиация РФ уничтожила опорный пункт и бронетехнику Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска.