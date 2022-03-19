Российская авиация нанесла удар по позициям националистов Украины. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, спасательная операция
Авиация РФ уничтожила опорный пункт и бронетехнику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска.

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщается в telegram-канале Минобороны. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что РФ не будет оккупировать другую страну, на Украине проводят денацификацию и демилитаризацию. По словам главы государства, спецоперация проходит успешно и развивается в соответствии с планами. У России не было другого выбора, страна предлагала Украине способ предотвращения спецоперации, но Киев отказался, заявлял Путин. Украине предлагали не вступать в боевые действия и вывести из Донбасса войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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