Японский парламентарий: Байден слаб и неуравновешен

27 марта 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Судзуки: действия Байдена по Украине показывают его слабость и неуравновешенность Фото: Bundesregierung\Kugler Из-за того, что президент США Джо Байден не призывает украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта с Россией, таким образом, он показывает свою слабость и неуравновешенность. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Президент Байден должен сказать Зеленскому: „Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог“. Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — заявил Судзуки в беседе с Shukan Gendai, передает РИА «Новости». Мунэо Судзуки уверен, что именно военные действия Владимира Зеленского на Донбассе и привели к началу спецоперации РФ на Украине: «Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с «коктейлями Молотова», Зеленский громогласно заявил своему народу: «Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе». По его мнению, действия лидера Украины, который отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, приведут страну к катастрофе. Американский журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман считает, что Байдену стоит меньше выступать на публике, так как он часто делает ошибки в своих заявлениях. Так, например, он ошибся в подсчете курса рубля, сказав, что за один доллар россияне отдают 200 рублей. Также лидер США случайно проговорился про отправку американских войск на Украину. Кроме того, известен случай, когда Байден запутался в женах руководства США. По мнению экс-президента США Дональда Трампа, Путин намного умнее Байдена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за того, что президент США Джо Байден не призывает украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта с Россией, таким образом, он показывает свою слабость и неуравновешенность. Об этом заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Президент Байден должен сказать Зеленскому: „Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог“. Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — заявил Судзуки в беседе с Shukan Gendai, передает РИА «Новости». Мунэо Судзуки уверен, что именно военные действия Владимира Зеленского на Донбассе и привели к началу спецоперации РФ на Украине: «Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с «коктейлями Молотова», Зеленский громогласно заявил своему народу: «Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе». По его мнению, действия лидера Украины, который отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, приведут страну к катастрофе. Американский журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман считает, что Байдену стоит меньше выступать на публике, так как он часто делает ошибки в своих заявлениях. Так, например, он ошибся в подсчете курса рубля, сказав, что за один доллар россияне отдают 200 рублей. Также лидер США случайно проговорился про отправку американских войск на Украину. Кроме того, известен случай, когда Байден запутался в женах руководства США. По мнению экс-президента США Дональда Трампа, Путин намного умнее Байдена.