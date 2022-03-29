Захарова испугалась за эмоциональное состояние Байдена

29 марта 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Захарова надеется, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций. Она переживает, что под этим воздействием американский лидер может совершить «опасное для всего мира». «Я бы хотела выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме и Госдепартаменте заявления Байдена, не приведут к тому, что под их воздействием президент США совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира», — сказала Захарова в ходе брифинга. Таким образом она прокомментировала высказывания американского лидера в адрес президента России Владимира Путина и последующие объяснения их Вашингтоном. Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти», а Украина «никогда не станет победой для России» в спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов. Он заявил, что не призывал к смене режима в России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, приоритетом для Вооруженных сил РФ, принимающих участие в операции, является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Поэтому ведется работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины с помощью высокоточного оружия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций. Она переживает, что под этим воздействием американский лидер может совершить «опасное для всего мира». «Я бы хотела выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме и Госдепартаменте заявления Байдена, не приведут к тому, что под их воздействием президент США совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира», — сказала Захарова в ходе брифинга. Таким образом она прокомментировала высказывания американского лидера в адрес президента России Владимира Путина и последующие объяснения их Вашингтоном. Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти», а Украина «никогда не станет победой для России» в спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов. Он заявил, что не призывал к смене режима в России. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, приоритетом для Вооруженных сил РФ, принимающих участие в операции, является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Поэтому ведется работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины с помощью высокоточного оружия.