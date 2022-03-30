Российские предприятия показали, как работают в условиях санкций. Видео

30 марта 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Российские предприятия запустили флешмоб #МыРаботаем Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские предприятия показали, как работают в условиях санкций. Трудовые коллективы некоторых компаний записали видеоролик, в котором показали, что они непрерывно работают, несмотря на ограничения. В социальных сетях под хештегом #МыРаботаем появились видеоролики о работе отечественных предприятий. Первыми участниками флешмоба стали предприятия Краснодарского края. К акции ежедневно присоединяются и другие регионы — их, к примеру, уже поддержали работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики из Свердловской области. Из Астраханской области — судостроители завода «Лотос», производители обуви из полимеров, предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, пекари и садоводы, а из Курганской — Курганский машиностроительный завод», мясоперерабатывающее предприятие «Велес» и производственная компания «МобиДик». «Без чая не останемся!» — заверила упаковщица из «Кубань-Ти». «Ждем первый урожай огурцов», — рассказывает глава фермерского хозяйства из Белореченского района Алексей Астахов, показывая теплицы. «Мы работаем. Работы много, работы хватает, мы без дела не сидим!» — говорят сотрудники предприятий черной металлургии, местного хлебокомбината и садоводческого хозяйства. Не остаются в стороне и главы регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу. «Главная идея акции — рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Мы будем и дальше всячески помогать нашим предприятиям», — написал с своем Telegram-канале глава края. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале также подчеркнул, что, несмотря на санкции, астраханское производство продолжает развиваться. Присоединиться к акции может любое предприятие, которое запишет видеоролик с производства. Его необходимо выложить в соцсетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия, например, #Курганская область. США и страны Евросоюза ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и материалов для НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности, были призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы. Они смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские предприятия показали, как работают в условиях санкций. Трудовые коллективы некоторых компаний записали видеоролик, в котором показали, что они непрерывно работают, несмотря на ограничения. В социальных сетях под хештегом #МыРаботаем появились видеоролики о работе отечественных предприятий. Первыми участниками флешмоба стали предприятия Краснодарского края. К акции ежедневно присоединяются и другие регионы — их, к примеру, уже поддержали работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики из Свердловской области. Из Астраханской области — судостроители завода «Лотос», производители обуви из полимеров, предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, пекари и садоводы, а из Курганской — Курганский машиностроительный завод», мясоперерабатывающее предприятие «Велес» и производственная компания «МобиДик». «Без чая не останемся!» — заверила упаковщица из «Кубань-Ти». «Ждем первый урожай огурцов», — рассказывает глава фермерского хозяйства из Белореченского района Алексей Астахов, показывая теплицы. «Мы работаем. Работы много, работы хватает, мы без дела не сидим!» — говорят сотрудники предприятий черной металлургии, местного хлебокомбината и садоводческого хозяйства. Не остаются в стороне и главы регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу. «Главная идея акции — рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Мы будем и дальше всячески помогать нашим предприятиям», — написал с своем Telegram-канале глава края. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем telegram-канале также подчеркнул, что, несмотря на санкции, астраханское производство продолжает развиваться. Присоединиться к акции может любое предприятие, которое запишет видеоролик с производства. Его необходимо выложить в соцсетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем #названиепредприятия, например, #Курганская область. США и страны Евросоюза ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и материалов для НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности, были призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы. Они смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.