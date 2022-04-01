Путин разрешил платить за иностранные самолеты рублями

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Россия сможет платить рублями за иностранные самолеты Фото:

Российские компании смогут временно расплачиваться рублями с компаниями из недружественных стран за покупку, лизинг и аренду самолетов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Президент России подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Компании из России временно смогут заплатить недружественным странам за покупку, лизинг и аренду самолетов в рублях на счета, которые были открыты в российских банках.

Ранее Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. СМИ со ссылкой на Минтранс сообщали, что правительство России хочет удержать часть иностранных самолетов в стране. Страны Евросоюза ранее запретили пересечение воздушного пространства самолетами из России, а также поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники РФ.

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Российские компании смогут временно расплачиваться рублями с компаниями из недружественных стран за покупку, лизинг и аренду самолетов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Президент России подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Компании из России временно смогут заплатить недружественным странам за покупку, лизинг и аренду самолетов в рублях на счета, которые были открыты в российских банках. Ранее Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. СМИ со ссылкой на Минтранс сообщали, что правительство России хочет удержать часть иностранных самолетов в стране. Страны Евросоюза ранее запретили пересечение воздушного пространства самолетами из России, а также поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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