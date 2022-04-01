Путин разрешил платить за иностранные самолеты рублями

Российские компании смогут временно расплачиваться рублями с компаниями из недружественных стран за покупку, лизинг и аренду самолетов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Президент России подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Компании из России временно смогут заплатить недружественным странам за покупку, лизинг и аренду самолетов в рублях на счета, которые были открыты в российских банках.
Ранее Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. СМИ со ссылкой на Минтранс сообщали, что правительство России хочет удержать часть иностранных самолетов в стране. Страны Евросоюза ранее запретили пересечение воздушного пространства самолетами из России, а также поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники РФ.
Российские компании смогут временно расплачиваться рублями с компаниями из недружественных стран за покупку, лизинг и аренду самолетов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Президент России подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Компании из России временно смогут заплатить недружественным странам за покупку, лизинг и аренду самолетов в рублях на счета, которые были открыты в российских банках. Ранее Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. СМИ со ссылкой на Минтранс сообщали, что правительство России хочет удержать часть иностранных самолетов в стране. Страны Евросоюза ранее запретили пересечение воздушного пространства самолетами из России, а также поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники РФ.