В Германии исчезает картофель фри из-за санкций против РФ

02 апреля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Германия столкнулась с дефицитом подсолнечного масла из-за санкций против России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за введения санкций против России Германия столкнулась с дефицитом подсолнечного масла, что может привести к исчезновению картошки фри. Об этом сообщил директор крупнейшего пивного ресторана «Gaffel am Dom» Эрвин Отт. «Сырье всегда подвержено региональным колебаниям, но я никогда не сталкивался с таким экстремальным явлением, как сейчас, а я всю жизнь работаю в гастрономии. С 1 апреля картофель фри полностью исчезнет из меню ресторана из-за дефицита подсолнечного масла, и это не розыгрыш. Вместо него в заведении будут подавать картофельное пюре», — передает «Ридус» слова Отта. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за введения санкций против России Германия столкнулась с дефицитом подсолнечного масла, что может привести к исчезновению картошки фри. Об этом сообщил директор крупнейшего пивного ресторана «Gaffel am Dom» Эрвин Отт. «Сырье всегда подвержено региональным колебаниям, но я никогда не сталкивался с таким экстремальным явлением, как сейчас, а я всю жизнь работаю в гастрономии. С 1 апреля картофель фри полностью исчезнет из меню ресторана из-за дефицита подсолнечного масла, и это не розыгрыш. Вместо него в заведении будут подавать картофельное пюре», — передает «Ридус» слова Отта. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.