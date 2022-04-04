04 апреля 2022

Лавров раскрыл перспективы общения России и Украины

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил, что саммит Путина и Зеленского будет созван, когда появится результат переговоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России и Украины есть шансы договориться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-членов Лиги Арабских государств.

«Шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать», — сообщил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что саммит президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может быть созван, когда будет результат на переговорах.

С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.

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У России и Украины есть шансы договориться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-членов Лиги Арабских государств. «Шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать», — сообщил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что саммит президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может быть созван, когда будет результат на переговорах. С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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