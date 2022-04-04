Лавров раскрыл перспективы общения России и Украины

04 апреля 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что саммит Путина и Зеленского будет созван, когда появится результат переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России и Украины есть шансы договориться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-членов Лиги Арабских государств. «Шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать», — сообщил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что саммит президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может быть созван, когда будет результат на переговорах. С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России и Украины есть шансы договориться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-членов Лиги Арабских государств. «Шансы есть всегда, Москва настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать», — сообщил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что саммит президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может быть созван, когда будет результат на переговорах. С начала спецоперации РФ на Украине прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Киев выразил готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого Украина согласилась отказаться от вступления в НАТО. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны.