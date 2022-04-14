В Брянской области выросло число пострадавших от нападения ВСУ

После нападения ВСУ на поселок Климово госпитализированы шесть человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Брянской области увеличилось число пострадавших в результате нападения вооруженных сил Украины на поселок Климово. Ранения получили восемь человек, шестеро из них госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате обстрела.

«По оперативным данным на 18:00 мск, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы. Двое из пострадавших — ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения — в тяжелом состоянии», — цитирует Алексея Кузнецова ТАСС.

В ходе обстрела также пострадала 25-летняя беременная женщина, уточнил представитель Минздрава РФ. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Еще двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Минздрав РФ направил в Брянск бригаду федерального центра медицины катастроф. В нее, в том числе, вошли детские нейрохирурги. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим, заявил Кузнецов.

Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, который в тот момент находились в поселке. Следственный комитет РФ заявил, что нападение на Климово было совершено с воздуха. После под обстрел ВСУ также попало село Сподарюшино Белгородской области.

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