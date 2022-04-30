Территорию «Азовстали» покинули 25 человек

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
25 человек вышли с завода «Азовсталь» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

«Сегодня удалось выйти с территории комбината „Азовсталь“ 25 мирным жителям. Из них 19 взрослых и шесть детей», — сообщает РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя, напоминает RT. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь», сообщает телеканал 360. 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские.

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. «Сегодня удалось выйти с территории комбината „Азовсталь“ 25 мирным жителям. Из них 19 взрослых и шесть детей», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя, напоминает RT. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь», сообщает телеканал 360. 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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