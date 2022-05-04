Вашингтону посоветовали забыть про санкции и решать свои проблемы

05 мая 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Посольство РФ рекомендовало США отказаться от курса на введение новых санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенным Штатам Америки следует отказаться от контрпродуктивного курса на введение новых санкций и заняться собственными проблемами внутри страны. Об этом заявили российские дипломаты в Вашингтоне. «Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале посольства РФ в США. По словам дипломатов, в США признают, что санкции против РФ в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Соединенным Штатам Америки следует отказаться от контрпродуктивного курса на введение новых санкций и заняться собственными проблемами внутри страны. Об этом заявили российские дипломаты в Вашингтоне. «Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в США», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале посольства РФ в США. По словам дипломатов, в США признают, что санкции против РФ в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена.