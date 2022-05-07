МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина в Мариуполе

Вооруженные силы России задержали хорватского гражданина в Мариуполе. Информацию об этом подтвердило Министерство иностранных дел Хорватии.
«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина. По неподтвержденной информации СМИ, он пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — передает хорватский национальный телеканал HRT.
По информации СМИ, МИД Хорватии в сотрудничестве с властями Украины будет работать над разрешением «щепетильной ситуации». От дальнейшего раскрытия деталей внешнеполитическое ведомство воздержалось.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Как заявлял глава государства Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны. Известно, что в рядах ВСУ присутствует множество наемников. В том числе, сообщалось о наемниках из Хорватии.
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Вооруженные силы России задержали хорватского гражданина в Мариуполе. Информацию об этом подтвердило Министерство иностранных дел Хорватии. «МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина. По неподтвержденной информации СМИ, он пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — передает хорватский национальный телеканал HRT. По информации СМИ, МИД Хорватии в сотрудничестве с властями Украины будет работать над разрешением «щепетильной ситуации». От дальнейшего раскрытия деталей внешнеполитическое ведомство воздержалось. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Как заявлял глава государства Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны. Известно, что в рядах ВСУ присутствует множество наемников. В том числе, сообщалось о наемниках из Хорватии.