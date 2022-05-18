В Перми отменили концерт группы «Би-2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт БИ-2 в ДИВСе. Екатеринбург, лева би-2, би-2, шура би-2, бортник егор, уман александр
Пермяки смогут увидеть группу только осенью Фото:

Концерт рок-группы «Би-2», который должен был состояться в Перми 3 июня, отменен. Причины отмены шоу неизвестны.

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года», — сказано в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с пиар-менеджером группы не удалось. Уточняется, что новая дата концерта станет известна «в ближайшие недели», приобретенные билеты будут действительны. Также билеты можно сдать.

Ранее концерты группы были отменены или перенесены и в некоторых других городах России. Последний крупный концерт группы состоялся в городе Алматы (Казахстан) 8 мая 2022 года.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Концерт рок-группы «Би-2», который должен был состояться в Перми 3 июня, отменен. Причины отмены шоу неизвестны. «Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года», — сказано в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с пиар-менеджером группы не удалось. Уточняется, что новая дата концерта станет известна «в ближайшие недели», приобретенные билеты будут действительны. Также билеты можно сдать. Ранее концерты группы были отменены или перенесены и в некоторых других городах России. Последний крупный концерт группы состоялся в городе Алматы (Казахстан) 8 мая 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...