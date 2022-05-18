В Перми отменили концерт группы «Би-2»

Пермяки смогут увидеть группу только осенью
Концерт рок-группы «Би-2», который должен был состояться в Перми 3 июня, отменен. Причины отмены шоу неизвестны.
«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года», — сказано в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с пиар-менеджером группы не удалось. Уточняется, что новая дата концерта станет известна «в ближайшие недели», приобретенные билеты будут действительны. Также билеты можно сдать.
Ранее концерты группы были отменены или перенесены и в некоторых других городах России. Последний крупный концерт группы состоялся в городе Алматы (Казахстан) 8 мая 2022 года.
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