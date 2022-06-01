01 июня 2022

Финансист Никитина раскрыла, во что сейчас выгодно вложить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупку вторичного жилья лучше отложить до осени, сказала Алена Никитина. Фото:

В ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитах, а ближе к осени вложить их в недвижимость. На длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.

«Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду. Сейчас же можно в индивидуальном порядке договориться с застройщиком о скидке и сбить до 15% от стоимости. До полугода можно вести переговоры спокойно если, есть запас времени», — объяснила Алена Никитина.

Финансовый консультант рекомендовала не вкладывать крупные суммы в акции. «Рынок выглядит очень привлекательно. Акции упали, конечно, они вырастут, но сколько это займет времени — непонятно. Поэтому акции — это только деньги, которые человек может спокойно заморозить на 10 лет. Лучше голубые фишки — крупнейшие российские компании и лучше привилегированные. Они упали в цене, как обычные, но по ним еще, возможно, в дальнейшем будут вводить дивиденды», — отметила эксперт. В качестве примера она привела акции Сбербанка и Газпрома.

Никитина подчеркнула, что лучше не рассматривать валюту и долгосрочные вклады. «Валюту не советую. Слишком непредсказуемо. Долгие депозиты тоже. Вдруг опять случить форс-мажор, поднимут ключевую ставку, и мы опять сможем сделать краткосрочный. Ставки по сейчас понизились, но других альтернатив нет», — заключила собеседница агентства.

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В ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитах, а ближе к осени вложить их в недвижимость. На длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду. Сейчас же можно в индивидуальном порядке договориться с застройщиком о скидке и сбить до 15% от стоимости. До полугода можно вести переговоры спокойно если, есть запас времени», — объяснила Алена Никитина. Финансовый консультант рекомендовала не вкладывать крупные суммы в акции. «Рынок выглядит очень привлекательно. Акции упали, конечно, они вырастут, но сколько это займет времени — непонятно. Поэтому акции — это только деньги, которые человек может спокойно заморозить на 10 лет. Лучше голубые фишки — крупнейшие российские компании и лучше привилегированные. Они упали в цене, как обычные, но по ним еще, возможно, в дальнейшем будут вводить дивиденды», — отметила эксперт. В качестве примера она привела акции Сбербанка и Газпрома. Никитина подчеркнула, что лучше не рассматривать валюту и долгосрочные вклады. «Валюту не советую. Слишком непредсказуемо. Долгие депозиты тоже. Вдруг опять случить форс-мажор, поднимут ключевую ставку, и мы опять сможем сделать краткосрочный. Ставки по сейчас понизились, но других альтернатив нет», — заключила собеседница агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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