Политолог: в РФ придумали, как пресечь военные преступления ВСУ

Сайт «Трибунал» о военных преступлениях ВСУ имеет профилактический функционал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России начал работу сайт «Трибунал», который фиксирует военные преступления вооруженных сил Украины и неонацистов в ДНР, ЛНР и на других территориях. В разговоре с URA.RU президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог, журналист, политтехнолог, международный эксперт Алексей Кочетков объяснил, что портал может стать предупреждением для боевиков, который напомнит о последствиях за преступные деяния.

«Это интересное начинание, которое показывает самим преступникам и потенциальным военным преступникам, что ни одно их деяние не останется незамеченным. За ними внимательно смотрят, и они будут найдены и наказаны в соответствии законом. Это такая форма предостережения довольно широкого круга лиц, облеченных властью на Украине и в странах НАТО. Это предостережение от преступлений. Сайт имеет профилактическую нагрузку», — сказал Алексей Кочетков.

«С одной стороны сайт показывает, что работа ведется и преступники известны и обязательно будут наказаны. А тех людей, которые задумали совершать преступления, он предостерегает от совершения необдуманных поступков. Таким образом, сайт играет роль повышения уровня безопасности. А с другой стороны, он повышает уровень ответственности наших противников», — добавил собеседник агентства.

Член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в беседе с URA.RU подчеркнул, что на сайте можно найти полную информацию об отдельных преступных персоналиях. «Вы увидите, что там дается информация о конкретных преступлениях, о лицах, военных преступниках, и о преступных организациях. В таком обобщенном виде у нас ничего не было. Очень важно, что там есть раздел военные преступники, где даются данные о конкретных людях, причастных к конкретным преступным деяниям», — уточнил он.

В начале июня российские следователи нашли в Мариуполе новые доказательства против украинских националистов, которые прятались на заводе «Азовсталь». В обнаруженных мобильных телефонах хранилась информация с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия. Следственным комитетом РФ сейчас расследуется более тысячи уголовных дел.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.

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