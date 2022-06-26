26 июня 2022

Турция отказалась поддерживать санкции Запада против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция будет принимать решения, исходя из своей экономической выгоды Фото:

Турция отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам представителя турецкого лидера, все решения Анкары относительно России принимаются с учетом собственной экономической выгода. Потому, отметил он, Турция не будет поддерживать антироссийские санкции.

Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция не будет вводить санкции против России.

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Турция отказывается присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам представителя турецкого лидера, все решения Анкары относительно России принимаются с учетом собственной экономической выгода. Потому, отметил он, Турция не будет поддерживать антироссийские санкции. Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция не будет вводить санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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