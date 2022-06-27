В Москве прошло отпевание Шатунова. Видео

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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, смерть, гроб, похороны
Похороны Шатунова пройдут 28 июня Фото:

На Троекуровском кладбище в Москве прошло отпевание солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Церемония прощания близких с артистом состоялась 27 июня.

В Москве прошла церемония отпевания Шатунова, передает Пятый канал. Тело артиста кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, на котором любил ловить рыбу Шатунов.

Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня из-за сердечного приступа. С ним простились тысячи поклонников. Певцу было 48 лет. Похороны артиста пройдут 28 июня, сообщал его представитель Аркадий Кудряшов.

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На Троекуровском кладбище в Москве прошло отпевание солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Церемония прощания близких с артистом состоялась 27 июня. В Москве прошла церемония отпевания Шатунова, передает Пятый канал. Тело артиста кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, на котором любил ловить рыбу Шатунов. Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня из-за сердечного приступа. С ним простились тысячи поклонников. Певцу было 48 лет. Похороны артиста пройдут 28 июня, сообщал его представитель Аркадий Кудряшов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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