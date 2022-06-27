Похороны Шатунова пройдут 28 июня
На Троекуровском кладбище в Москве прошло отпевание солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Церемония прощания близких с артистом состоялась 27 июня.
В Москве прошла церемония отпевания Шатунова, передает Пятый канал. Тело артиста кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, на котором любил ловить рыбу Шатунов.
Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня из-за сердечного приступа. С ним простились тысячи поклонников. Певцу было 48 лет. Похороны артиста пройдут 28 июня, сообщал его представитель Аркадий Кудряшов.
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