Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых граждан

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Ограничения направлены на российских туристов, которые возвращаются из-за границы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Они направлены в первую очередь на российских туристов, которые возвращаются в страну из-за границы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — пишет Роспотребнадзор. При этом оно [ведомство] отмечает, что ПЦР-тестирование проходить не нужно при наличии сертификата о вакцинации. Также имея на руках сертификат, заполнять анкеты и сдавать тест не нужно гражданам России и стран, которые являются членами Евразийского экономического союза.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Оперштабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации.

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Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Они направлены в первую очередь на российских туристов, которые возвращаются в страну из-за границы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — пишет Роспотребнадзор. При этом оно [ведомство] отмечает, что ПЦР-тестирование проходить не нужно при наличии сертификата о вакцинации. Также имея на руках сертификат, заполнять анкеты и сдавать тест не нужно гражданам России и стран, которые являются членами Евразийского экономического союза. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Оперштабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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