Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых граждан

04 июля 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Ограничения направлены на российских туристов, которые возвращаются из-за границы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Они направлены в первую очередь на российских туристов, которые возвращаются в страну из-за границы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — пишет Роспотребнадзор. При этом оно [ведомство] отмечает, что ПЦР-тестирование проходить не нужно при наличии сертификата о вакцинации. Также имея на руках сертификат, заполнять анкеты и сдавать тест не нужно гражданам России и стран, которые являются членами Евразийского экономического союза. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Оперштабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Роспотребнадзор сохранил часть ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Они направлены в первую очередь на российских туристов, которые возвращаются в страну из-за границы. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — пишет Роспотребнадзор. При этом оно [ведомство] отмечает, что ПЦР-тестирование проходить не нужно при наличии сертификата о вакцинации. Также имея на руках сертификат, заполнять анкеты и сдавать тест не нужно гражданам России и стран, которые являются членами Евразийского экономического союза. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Оперштабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации.