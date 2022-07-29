Delphi: Латвия обошла ультиматум Путина и закупает газ из России

Нового поставщика газа латвийская компания отказалась называть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприятие газоснабжения Латвии «Latvijas gaze» возобновило закупку природного газа в России за евро вопреки указу президента РФ Владимира Путина о переводе всех расчетов на рубли. Об этом заявил глава компании Айгарс Калвитис.

«Компания возобновила закупку газа, расплачиваясь за него не рублями, а евро. „Latvijas gaze“ сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у „Газпрома“, потому что не можем рассчитаться с „Газпромом“. У нас есть другой поставщик», — сказал Калвитис, передает издание Delphi. При этом он отказался называть имя нового поставщика, так как считает это коммерческой тайной.

Страны Евросоюза ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Некоторые российские банки отключили от SWIFT, также ЕС ввел частичный запрет на импорт российской нефти. В ответ на недружественные меры Путин заявил, что с 1 апреля Россия будет продавать газ только за рубли.

Ранее в Латвии утверждали, что в начале января следующего года поставки природного газа из России в страну прекратятся и будут запрещены. Поправку об этом выдвинули депутаты от коалиционной партии «Консервативные» Янис Циеленс и Рейнис Знотиньш.