В «Союзе десантников России» раскрыли, кому стоит служить в ВДВ

Десантник должен не раздумывая отдать жизнь за Родину, сказал Валерий Юрьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для службы в Воздушно-десантных войсках подходят люди, готовые не раздумывая пожертвовать своей жизнью ради Родины, обладающие решительностью, смелостью, жертвенностью, силой и выносливостью. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Всероссийской общественной организации «Союз Десантников России», председатель исполнительного комитета Валерий Юрьев.

«Прежде всего в России ВДВ — это в Японии камикадзе. Это люди, которые морально готовы, не колеблясь, отдать свою жизнь за защиту своего Отечества, за выполнение поставленной задачи. Боец не должен колебаться и раздумывать — сдаться в плен или подоровать себя гранатой и забрать с собой энное количество противников. Те, кто выберут второй вариант, соответствуют моральным принципам десантника. А в практическом плане человек должен быть физически развит, потому что военная служба, тем более в Воздушно-десантных войсках предусматривает большие трудозатраты. Желательно иметь начальную военную подготовку. И, естественно, соответствующую категорию здоровья», — сказал Валерий Юрьев.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал о том, какую роль играют Воздушно-десантные войска в рамках спецоперации на Украине. «Прежде чем дать возможность в этих условиях поработать артиллерии, решить задачи авиации, необходима разведка территории, подсветка целей и серьезная работа в городе, в лесистой местности. Сделать сегодня то, что делается на спецоперации, без ВДВ невозможно. Они впереди, они на острие, у них первое время были самые серьезные потери. Их профессиональная работа — взламывать оборону, наносить большой ущерб, корректировать работу основных средств поражения», — отметил собеседник URA.RU.

По его словам, все войска важны для продвижения во время спецоперации. «Есть спецназ России и морская пехота, разведка, космос, авиация. Сегодня ствольная и реактивная артиллерия имеют колоссальное значение, потому что благодаря их работе мы бережем людей. Конечно, важны танки и пехота. Но десант первым высаживается в тыл врага, ведя за собой остальных. Уже потом приходит пехота, устанавливает порядок, заходит Росгвардия, военная полиция, и тогда считается, что территория находится под контролем Вооруженных сил РФ. Но впереди идут мои родные воздушно-десантные войска. Слава ВДВ. Никто, кроме нас», — подчеркнул Клинцевич.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В этом году ВДВ исполняется 92 года. В этот день во многих городах России проходят праздничные мероприятия, мастер-классы, устраиваются показательные выступления десантников и парашютистов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. О ней объявил президент России Владимир Путин, объяснив, что это было вынужденное решение для спасения мирных граждан Донбасса.