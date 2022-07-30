Россия требует от ООН осуждения нападения ВСУ на СИЗО в Еленовке

31 июля 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

ООН должна безотлагательно дать объективную оценку произошедшему Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия настаивает на том, чтобы Организация объединенных наций осудила нападение Вооруженных сил Украины на СИЗО в Еленовке, где находились плененные армией РФ националисты. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что ООН должна безотлагательно дать оценку происходящему. «Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что у нас есть неопровержимые доказательства ответственности Украины за обстрел Еленовки. ООН не должна скрываться от осуждения этого преступления киевского режима», — написал Дмитрий Полянский в Twitter (заблокирован в России). В своем telegram-канале дипломат уточнил, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица попытался «свалить вину» на Россию за нападение на СИЗО. Полянский настаивает на том, чтобы организация безотлагательно дала объективную оценку произошедшему. Полянский также напомнил, что Следственный комитет РФ уже начал расследование по нападению на СИЗО в Еленовке. Россия также пригласила участвовать в разбирательстве экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, передает RT. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Глава ДНР сообщил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские националисты начали давать показания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия настаивает на том, чтобы Организация объединенных наций осудила нападение Вооруженных сил Украины на СИЗО в Еленовке, где находились плененные армией РФ националисты. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что ООН должна безотлагательно дать оценку происходящему. «Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что у нас есть неопровержимые доказательства ответственности Украины за обстрел Еленовки. ООН не должна скрываться от осуждения этого преступления киевского режима», — написал Дмитрий Полянский в Twitter (заблокирован в России). В своем telegram-канале дипломат уточнил, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица попытался «свалить вину» на Россию за нападение на СИЗО. Полянский настаивает на том, чтобы организация безотлагательно дала объективную оценку произошедшему. Полянский также напомнил, что Следственный комитет РФ уже начал расследование по нападению на СИЗО в Еленовке. Россия также пригласила участвовать в разбирательстве экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, передает RT. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 50 пленных украинцев. Всего в изоляторе находились 193 солдата. Власти ДНР сообщали, что удар по СИЗО был нанесен из американских РСЗО HIMARS. В Минобороны назвали этот обстрел провокацией ВСУ. Глава ДНР сообщил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленно произведен из-за того, что украинские националисты начали давать показания.