Мясная ассоциация: новый запрет в РФ затронет миллионы дачников

07 сентября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

По словам Юшина, проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах очень много Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Запрет «Росптицесоюза» о разведении домашней птицы на территориях дачных участков затронет до 1 миллиона их владельцев. Об этом сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Таких людей не очень много в России. Где-то от ста тысяч до миллиона человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», — сообщил Юшин в интервью «Газете.Ru». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов для собственных нужд дачных участках. В сентябре «Росптицесоюз» выразил опасение по поводу этого закона, допустив, что отсутствие контроля может вызывать очаги распространения птичьего гриппа. После чего предложил запретить разведение кур на дачах.

Запрет «Росптицесоюза» о разведении домашней птицы на территориях дачных участков затронет до 1 миллиона их владельцев. Об этом сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Таких людей не очень много в России. Где-то от ста тысяч до миллиона человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», — сообщил Юшин в интервью «Газете.Ru». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов для собственных нужд дачных участках. В сентябре «Росптицесоюз» выразил опасение по поводу этого закона, допустив, что отсутствие контроля может вызывать очаги распространения птичьего гриппа. После чего предложил запретить разведение кур на дачах.