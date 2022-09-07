Мясная ассоциация: новый запрет в РФ затронет миллионы дачников

Запрет «Росптицесоюза» о разведении домашней птицы на территориях дачных участков затронет до 1 миллиона их владельцев. Об этом сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
«Таких людей не очень много в России. Где-то от ста тысяч до миллиона человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», — сообщил Юшин в интервью «Газете.Ru».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов для собственных нужд дачных участках. В сентябре «Росптицесоюз» выразил опасение по поводу этого закона, допустив, что отсутствие контроля может вызывать очаги распространения птичьего гриппа. После чего предложил запретить разведение кур на дачах.
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Запрет «Росптицесоюза» о разведении домашней птицы на территориях дачных участков затронет до 1 миллиона их владельцев. Об этом сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Таких людей не очень много в России. Где-то от ста тысяч до миллиона человек. Но проблем от разведения кур на личных подсобных хозяйствах и тем более на частных садоводческих участках очень много. Я каждый день получаю сводки, где возникли новые вспышки сальмонеллеза, птичьего гриппа. ЛПХ и дачи не находятся в зоне полномочий надзора и контроля со стороны регуляторов. Мы не знаем, сколько там птиц, в каком они состоянии», — сообщил Юшин в интервью «Газете.Ru». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов для собственных нужд дачных участках. В сентябре «Росптицесоюз» выразил опасение по поводу этого закона, допустив, что отсутствие контроля может вызывать очаги распространения птичьего гриппа. После чего предложил запретить разведение кур на дачах.