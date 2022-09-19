США попали в тупик из-за отношений Китая и России

Al Jazeera: США не понимают, на чьей стороне находится Китай в противостоянии Запада и РФ
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США не понимают, на чьей стороне находится Китай Фото:

США попали в тупик, так как не понимают, на чьей стороне в настоящий момент находится Китай, и из-за этого сбиты с толку. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Встреча лидеров России и Китая указывает на расширение экономического сотрудничества между странами. Но Пекин продолжает настороженно относиться к военному сотрудничеству из-за конфликта на Украине. Ожидается, что китайские власти будут придерживаться более агрессивной стратегии в экономическом партнерстве с Россией», — пояснила эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Сунь Юнь. Она отметила, что Вашингтон сбит с толку и не понимает, на чьей стороне Китай.

Однако, как отмечает Al Jazeera, хорошие отношения между Россией и Китаем не означают, что они во всем согласны. В свою очередь международная газета Financial Times пишет о том, что Китай занимает «доминирующее положение» в отношениях с Россией.

Ранее президент США Джо Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России. Он пригрозил остановить американские и иные вложения в Китай. В США считают союз Китая и РФ опасным.

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США попали в тупик, так как не понимают, на чьей стороне в настоящий момент находится Китай, и из-за этого сбиты с толку. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Встреча лидеров России и Китая указывает на расширение экономического сотрудничества между странами. Но Пекин продолжает настороженно относиться к военному сотрудничеству из-за конфликта на Украине. Ожидается, что китайские власти будут придерживаться более агрессивной стратегии в экономическом партнерстве с Россией», — пояснила эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Сунь Юнь. Она отметила, что Вашингтон сбит с толку и не понимает, на чьей стороне Китай. Однако, как отмечает Al Jazeera, хорошие отношения между Россией и Китаем не означают, что они во всем согласны. В свою очередь международная газета Financial Times пишет о том, что Китай занимает «доминирующее положение» в отношениях с Россией. Ранее президент США Джо Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России. Он пригрозил остановить американские и иные вложения в Китай. В США считают союз Китая и РФ опасным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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