США попали в тупик из-за отношений Китая и России

Al Jazeera: США не понимают, на чьей стороне находится Китай в противостоянии Запада и РФ

19 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

США не понимают, на чьей стороне находится Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США попали в тупик, так как не понимают, на чьей стороне в настоящий момент находится Китай, и из-за этого сбиты с толку. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Встреча лидеров России и Китая указывает на расширение экономического сотрудничества между странами. Но Пекин продолжает настороженно относиться к военному сотрудничеству из-за конфликта на Украине. Ожидается, что китайские власти будут придерживаться более агрессивной стратегии в экономическом партнерстве с Россией», — пояснила эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Сунь Юнь. Она отметила, что Вашингтон сбит с толку и не понимает, на чьей стороне Китай. Однако, как отмечает Al Jazeera, хорошие отношения между Россией и Китаем не означают, что они во всем согласны. В свою очередь международная газета Financial Times пишет о том, что Китай занимает «доминирующее положение» в отношениях с Россией. Ранее президент США Джо Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России. Он пригрозил остановить американские и иные вложения в Китай. В США считают союз Китая и РФ опасным.

США попали в тупик, так как не понимают, на чьей стороне в настоящий момент находится Китай, и из-за этого сбиты с толку. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Встреча лидеров России и Китая указывает на расширение экономического сотрудничества между странами. Но Пекин продолжает настороженно относиться к военному сотрудничеству из-за конфликта на Украине. Ожидается, что китайские власти будут придерживаться более агрессивной стратегии в экономическом партнерстве с Россией», — пояснила эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Сунь Юнь. Она отметила, что Вашингтон сбит с толку и не понимает, на чьей стороне Китай. Однако, как отмечает Al Jazeera, хорошие отношения между Россией и Китаем не означают, что они во всем согласны. В свою очередь международная газета Financial Times пишет о том, что Китай занимает «доминирующее положение» в отношениях с Россией. Ранее президент США Джо Байден поставил Китаю ультиматум из-за поддержки России. Он пригрозил остановить американские и иные вложения в Китай. В США считают союз Китая и РФ опасным.