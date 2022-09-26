РИА «Новости»: украинский диверсант намеревался уничтожить главу Херсонской области

Украинский диверсант должен был убить главу Херсонской области и его зама, но отказалсяФото: Владимир Сальдо / «ВКонтакте»
Украинский диверсант еще в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, потому что испугался. В этом признался сам диверсант Александр Свароба.
«Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников», — рассказал Свароба. Кадры видеозаписи с признанием выложили РИА «Новости». Он добавил, что перед планировавшейся ликвидацией Сальдо и Стремоусова он получил от «Седого» через тайник поддельный паспорт на чужое имя.
Сотрудник силовых структур подтвердил слова Стремоусова. Источник отметил, что диверсант признался в неумении совершать подобного рода теракты.
В августе в Минобороны РФ говорили о том, что глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен боевыми отравляющими веществами. В министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.
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Украинский диверсант еще в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, потому что испугался. В этом признался сам диверсант Александр Свароба. «Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников», — рассказал Свароба. Кадры видеозаписи с признанием выложили РИА «Новости». Он добавил, что перед планировавшейся ликвидацией Сальдо и Стремоусова он получил от «Седого» через тайник поддельный паспорт на чужое имя. Сотрудник силовых структур подтвердил слова Стремоусова. Источник отметил, что диверсант признался в неумении совершать подобного рода теракты. В августе в Минобороны РФ говорили о том, что глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен боевыми отравляющими веществами. В министерстве уточнили, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.