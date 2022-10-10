Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ о срочной встрече G7

Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что будет добиваться, чтобы Запад усилил давление на Россию и помог восстановить разрушенную инфраструктуру на Украине.
На территории Украины 10 октября произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU собрало главную информацию о ситуации.
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