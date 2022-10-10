Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ о срочной встрече G7 10 октября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 + Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что будет добиваться, чтобы Запад усилил давление на Россию и помог восстановить разрушенную инфраструктуру на Украине. На территории Украины 10 октября произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU собрало главную информацию о ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы. Запланировано мое выступление», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что будет добиваться, чтобы Запад усилил давление на Россию и помог восстановить разрушенную инфраструктуру на Украине. На территории Украины 10 октября произошли взрывы, в том числе и Киеве. URA.RU собрало главную информацию о ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям