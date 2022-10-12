Мобилизованным из ЯНАО помогли жители Югры

Супружеская пара из Сургута закупила и передала технику мобилизованным из ЯНАО

12 октября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Мобилизованным ямальцам жители Югры передали телефоны и внешние аккумуляторы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Супруги Соболевы из Сургута (ХМАО) передали портативные аккумуляторы и телефоны мобилизованным из ЯНАО. Об этом на своей странице в telegram-канале написал активист Пуровского района Алексей Шевцов. «Нам очень помогли Светлана и Сергей Соболевы, сами они родом из Сургута. Когда они узнали, что я закупаю для бойцов портативные аккумуляторы, позвонили мне и сказали подождать. Они подготовили 11 портативных аккумуляторов, три переходника USB, четыре кнопочных телефона — бесплатно!», — написал в telegram-канале Алексей Шевцов. Он также поблагодарил Елену С. (фамилия по личным причинам не разглашается) за приобретение двух квадрокоптеров. На собранные средства приобретаются медикаменты по списку ротного хирурга. Ранее URA.RU сообщало, что Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Также были переданы товары машинки для стрижки, удлинители и канцелярия. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

Супруги Соболевы из Сургута (ХМАО) передали портативные аккумуляторы и телефоны мобилизованным из ЯНАО. Об этом на своей странице в telegram-канале написал активист Пуровского района Алексей Шевцов. «Нам очень помогли Светлана и Сергей Соболевы, сами они родом из Сургута. Когда они узнали, что я закупаю для бойцов портативные аккумуляторы, позвонили мне и сказали подождать. Они подготовили 11 портативных аккумуляторов, три переходника USB, четыре кнопочных телефона — бесплатно!», — написал в telegram-канале Алексей Шевцов. Он также поблагодарил Елену С. (фамилия по личным причинам не разглашается) за приобретение двух квадрокоптеров. На собранные средства приобретаются медикаменты по списку ротного хирурга. Ранее URA.RU сообщало, что Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» по просьбе мобилизованных земляков закупило генератор. Также были переданы товары машинки для стрижки, удлинители и канцелярия. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.