В акватории Байкала произошло землетрясение

Глубина землетрясения составила 5 километровФото: unsplash.com / Sergey Pesterev
В акватории озера Байкал произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
«В районе акватории озера Байкала произошло землетрясение магнитудой пять», — сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В центре также отметили, что глубина землетрясения составила 5 километров.
На сайте МЧС России по Иркутской области добавили, что в городе Иркутске ощущалось 5 баллов интенсивности. В МЧС заявили, что разрушений нет, а системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
Ранее директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила о землетрясении в Иркутской области, передает RT. Они также были зафиксированы в Бурятии. МЧС по Иркутской области развернуло оперштаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов, сообщает NEWS.ru.
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В акватории озера Байкал произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «В районе акватории озера Байкала произошло землетрясение магнитудой пять», — сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В центре также отметили, что глубина землетрясения составила 5 километров. На сайте МЧС России по Иркутской области добавили, что в городе Иркутске ощущалось 5 баллов интенсивности. В МЧС заявили, что разрушений нет, а системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме. В феврале прошлого года в районе Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Республике Бурятия тогда ощущались толчки мощностью от 2 до 6 баллов. Ранее директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила о землетрясении в Иркутской области, передает RT. Они также были зафиксированы в Бурятии. МЧС по Иркутской области развернуло оперштаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов, сообщает NEWS.ru.