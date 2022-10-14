В акватории Байкала произошло землетрясение

14 октября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Глубина землетрясения составила 5 километров Фото: unsplash.com / Sergey Pesterev В акватории озера Байкал произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «В районе акватории озера Байкала произошло землетрясение магнитудой пять», — сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В центре также отметили, что глубина землетрясения составила 5 километров. На сайте МЧС России по Иркутской области добавили, что в городе Иркутске ощущалось 5 баллов интенсивности. В МЧС заявили, что разрушений нет, а системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме. В феврале прошлого года в районе Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Республике Бурятия тогда ощущались толчки мощностью от 2 до 6 баллов. Ранее директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила о землетрясении в Иркутской области, передает RT. Они также были зафиксированы в Бурятии. МЧС по Иркутской области развернуло оперштаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов, сообщает NEWS.ru .

В акватории озера Байкал произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «В районе акватории озера Байкала произошло землетрясение магнитудой пять», — сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В центре также отметили, что глубина землетрясения составила 5 километров. На сайте МЧС России по Иркутской области добавили, что в городе Иркутске ощущалось 5 баллов интенсивности. В МЧС заявили, что разрушений нет, а системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме. В феврале прошлого года в районе Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Республике Бурятия тогда ощущались толчки мощностью от 2 до 6 баллов. Ранее директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила о землетрясении в Иркутской области, передает RT. Они также были зафиксированы в Бурятии. МЧС по Иркутской области развернуло оперштаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов, сообщает NEWS.ru.