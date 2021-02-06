На Байкале зафиксировали сильное землетрясение

В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки мощностью от 2 до 6 баллов. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. В 25 населенных пунктах республики и соседней Иркутской области ощущались толчки от 4 до 6 баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила 3 балла», — передает ТАСС. В ходе землетрясения никто не пострадал.

В декабре прошлого года в районе Байкала зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Толчки земной коры почувствовали жители Иркутска и Улан-Удэ. В январе серия землетрясений произошла на юге России. Также два подземных толчка магнитудой до 2 баллов были зарегистрированы в Челябинской области вблизи Миасса.