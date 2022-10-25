GR: Путин и Эрдоган обыграли Запад, превращая свои страны в сверхдержавы

Россия сделала стратегический ход в газовой геополитике Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Президент России Владимир Путин сделал стратегический ход в газовой геополитике, предложив создать газовый хаб в Турции, что сделает страну сверхдержавой. Идея российского лидера разрушает планы США и Европы по изоляции РФ. Об этом сообщает Global Research.

«Помимо укрепления собственной энергетической безопасности, Турция также может внести свой вклад в безопасность Европы. Несомненно, важность Турции совершит качественный скачок в расчетах внешней политики ЕС, а также укрепит ее стратегическую автономию в региональной политике», — сообщает издание.

Издание отметило, что предложение Путина продвигает Турцию к давней мечте — стать энергетическим центром у порога Европы. Также российские компании начнут рассматривать Турцию, как производственную базу, тем самым России станут доступные западные технологии.

Россия и Турция признают, что между ними есть разногласия, но то, как Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с помощью конструктивной дипломатии превращают неблагоприятные обстоятельства во взаимовыгодное сотрудничество — просто невероятно, отметило издание.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин часто разговаривает с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, потому что в Москве высоко оценивают экономические связи с Турцией и посреднические усилия Анкары в разрешении кризиса на Украине.