ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

В результате атаки погибло два человека и трое получили ранения
В результате атаки погибло два человека и трое получили ранения
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные за последние сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, в результате обстрелов погибли два человека и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском муниципальном округе несколько населенных пунктов подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит», — говорится в сообщении губернатора в telegram-канале. По его данным, под удары попали 37 населенных пунктов, всего зафиксировано 72 артиллерийских снаряда и атаки 106 беспилотников, из которых 59 были сбиты или подавлены средствами ПВО.

С апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий уровень террористической угрозы, а с 15 августа 2024 года обстановка официально получила статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Ранее Гладков заявил о временной остановке работы ряда белгородских торговых центров, а также части других торговых мест из-за атаки БПЛА. Об этом писал RT.

