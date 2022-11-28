В Мелитополе ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб

28 ноября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Трое граждан Украины готовили теракт на одном из рынков в Мелитополе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Запорожской области ФСБ предотвратила теракты, планировавшиеся в трех местах с большим скоплением людей, включая город Мелитополь. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В Мелитополе задержаны трое граждан Украины, которые планировали теракт на одном из рынков города», — цитирует ЦОС ФСБ ТАСС. Задержанные признали свою вину и заявили, что работали на украинские спецслужбы. При обыске в автомобиле и квартире задержанных были найдены взрывные устройства, пистолеты и граната с запалом. Ранее ФСБ предотвратила теракт на газопроводе «Южный поток». Также была пресечена попытка диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области сторонниками украинских националистов, передает RT. Лефортовский суд в Москве выбрал меру пресечения для трех украинцев, которых подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, сообщает телеканал 360.

В Запорожской области ФСБ предотвратила теракты, планировавшиеся в трех местах с большим скоплением людей, включая город Мелитополь. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В Мелитополе задержаны трое граждан Украины, которые планировали теракт на одном из рынков города», — цитирует ЦОС ФСБ ТАСС. Задержанные признали свою вину и заявили, что работали на украинские спецслужбы. При обыске в автомобиле и квартире задержанных были найдены взрывные устройства, пистолеты и граната с запалом. Ранее ФСБ предотвратила теракт на газопроводе «Южный поток». Также была пресечена попытка диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области сторонниками украинских националистов, передает RT. Лефортовский суд в Москве выбрал меру пресечения для трех украинцев, которых подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, сообщает телеканал 360.