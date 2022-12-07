В Китае раскрыли, чем обернутся для Запада санкции против российской нефти

Global Times: больше всех от потолка цен на российскую нефть пострадает Запад
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ЕС в конечном итоге придется самому расплачиваться из-за потолка цен на нефть, сообщает китайская газета Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против РФ на потолок цен российской нефти, в конечном итоге обернется против Запада. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«Установление максимальной цены на сырую нефть является серьезным нарушением рыночных принципов зрелой отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к западному правительству и отразится на его проблемной экономике», — приводит издание слова директора института международных отношений университета «Жэньминь» Ван Ивэй.

А младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн сообщил, что Европейскому Союзу в конечном итоге придется самому расплачиваться, «им придется искать замену российской нефти и платить более высокие цены за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США».

Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру».

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Санкции против РФ на потолок цен российской нефти, в конечном итоге обернется против Запада. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Установление максимальной цены на сырую нефть является серьезным нарушением рыночных принципов зрелой отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к западному правительству и отразится на его проблемной экономике», — приводит издание слова директора института международных отношений университета «Жэньминь» Ван Ивэй. А младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн сообщил, что Европейскому Союзу в конечном итоге придется самому расплачиваться, «им придется искать замену российской нефти и платить более высокие цены за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США». Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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