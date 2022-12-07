В Китае раскрыли, чем обернутся для Запада санкции против российской нефти

Global Times: больше всех от потолка цен на российскую нефть пострадает Запад

07 декабря 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

ЕС в конечном итоге придется самому расплачиваться из-за потолка цен на нефть, сообщает китайская газета Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против РФ на потолок цен российской нефти, в конечном итоге обернется против Запада. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Установление максимальной цены на сырую нефть является серьезным нарушением рыночных принципов зрелой отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к западному правительству и отразится на его проблемной экономике», — приводит издание слова директора института международных отношений университета «Жэньминь» Ван Ивэй. А младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн сообщил, что Европейскому Союзу в конечном итоге придется самому расплачиваться, «им придется искать замену российской нефти и платить более высокие цены за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США». Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру».

Санкции против РФ на потолок цен российской нефти, в конечном итоге обернется против Запада. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Установление максимальной цены на сырую нефть является серьезным нарушением рыночных принципов зрелой отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к западному правительству и отразится на его проблемной экономике», — приводит издание слова директора института международных отношений университета «Жэньминь» Ван Ивэй. А младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн сообщил, что Европейскому Союзу в конечном итоге придется самому расплачиваться, «им придется искать замену российской нефти и платить более высокие цены за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США». Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен. Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру».