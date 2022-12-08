08 декабря 2022

Врач назвала главные ошибки в лечении свиного гриппа

Врач-терапевт Симбирецева дала рекомендации по профилактике свиного гриппа H1N1
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач-терапевт предупредила об опасности запоздалого лечения гриппа Фото:
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Свиной грипп — 2022

Одна из главных ошибок при заболевании свиным гриппом — несвоевременное обращение к врачу. Свиной грипп может вызвать осложнения и привести к госпитализации или смерти, поэтому временить с обращением за профессиональной помощью не стоит. Об этом рассказала врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

«Одна из главных ошибок — позднее обращение к медикам. С вызовом врача не рекомендуется тянуть, поскольку свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений», — рассказала Симбирцева, слова которой передают «Известия». Врач также отметила, что эффективным способом профилактики свиного гриппа является регулярное проветривание помещений. Кроме того, от болезни может уберечь регулярная обработка смартфонов антисептиком.

А вот польза витамина С и чеснока в борьбе с вирусами, вопреки распространенному мнению, не подтверждена исследованиями, говорит врач. Для профилактики лучше полоскать горло и промывать нос солевыми растворами. Также на восприимчивость к инфекциям оказывает влияние дефицит или недостаток витамина Д и цинка, однако этот момент рекомендуется предварительно обсудить с врачом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о приходе в страну одного из опаснейших штаммов гриппа H1N1. Также Попова считает, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается к Новому году. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что российские вакцины против гриппа эффективны и для профилактики H1N1, слова Мурашко передают RT.

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Одна из главных ошибок при заболевании свиным гриппом — несвоевременное обращение к врачу. Свиной грипп может вызвать осложнения и привести к госпитализации или смерти, поэтому временить с обращением за профессиональной помощью не стоит. Об этом рассказала врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева. «Одна из главных ошибок — позднее обращение к медикам. С вызовом врача не рекомендуется тянуть, поскольку свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений», — рассказала Симбирцева, слова которой передают «Известия». Врач также отметила, что эффективным способом профилактики свиного гриппа является регулярное проветривание помещений. Кроме того, от болезни может уберечь регулярная обработка смартфонов антисептиком. А вот польза витамина С и чеснока в борьбе с вирусами, вопреки распространенному мнению, не подтверждена исследованиями, говорит врач. Для профилактики лучше полоскать горло и промывать нос солевыми растворами. Также на восприимчивость к инфекциям оказывает влияние дефицит или недостаток витамина Д и цинка, однако этот момент рекомендуется предварительно обсудить с врачом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о приходе в страну одного из опаснейших штаммов гриппа H1N1. Также Попова считает, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается к Новому году. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что российские вакцины против гриппа эффективны и для профилактики H1N1, слова Мурашко передают RT.
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