09 декабря 2022

Шмыгаль: население Украины будут снабжено электричеством в последнюю очередь

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Электроэнергию подадут в жилой сектор в последнюю очередь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В правительстве Украины определили четкие приоритеты электроснабжения потребителей по категориям, где жилой сектор оказался на последнем месте. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства „четкие приоритеты включения электроснабжения“. Жилой сектор находится на последнем четвертом месте», — ссылается на слова премьер-министра сайт «МК».

Также Шмыгаль уточнил в своем telegram-канале о том, что приоритетным направлением по подаче электроэнергии станет критическая инфраструктура, к примеру, объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Второе место занимают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), третье — производство критически важных товаров и продуктов. Жителям Украины предоставят электричество в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в Киеве. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.

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В правительстве Украины определили четкие приоритеты электроснабжения потребителей по категориям, где жилой сектор оказался на последнем месте. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства „четкие приоритеты включения электроснабжения“. Жилой сектор находится на последнем четвертом месте», — ссылается на слова премьер-министра сайт «МК». Также Шмыгаль уточнил в своем telegram-канале о том, что приоритетным направлением по подаче электроэнергии станет критическая инфраструктура, к примеру, объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Второе место занимают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), третье — производство критически важных товаров и продуктов. Жителям Украины предоставят электричество в последнюю очередь. Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в Киеве. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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