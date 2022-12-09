Шмыгаль: население Украины будут снабжено электричеством в последнюю очередь

В правительстве Украины определили четкие приоритеты электроснабжения потребителей по категориям, где жилой сектор оказался на последнем месте. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства „четкие приоритеты включения электроснабжения“. Жилой сектор находится на последнем четвертом месте», — ссылается на слова премьер-министра сайт «МК».
Также Шмыгаль уточнил в своем telegram-канале о том, что приоритетным направлением по подаче электроэнергии станет критическая инфраструктура, к примеру, объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Второе место занимают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), третье — производство критически важных товаров и продуктов. Жителям Украины предоставят электричество в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в Киеве. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.
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В правительстве Украины определили четкие приоритеты электроснабжения потребителей по категориям, где жилой сектор оказался на последнем месте. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства „четкие приоритеты включения электроснабжения“. Жилой сектор находится на последнем четвертом месте», — ссылается на слова премьер-министра сайт «МК». Также Шмыгаль уточнил в своем telegram-канале о том, что приоритетным направлением по подаче электроэнергии станет критическая инфраструктура, к примеру, объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Второе место занимают объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), третье — производство критически важных товаров и продуктов. Жителям Украины предоставят электричество в последнюю очередь. Ранее сообщалось, что многочисленные перебои с электричеством могут привести к дефициту хлебной продукции в Киеве. В случае полного отключения электричества власти Киева планируют эвакуировать 3 млн украинцев, сообщает телеканал 360.