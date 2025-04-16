Ким Чен Ын помпезно открыл новый квартал с многоэтажками в Пхеньяне

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын перерезал красную ленту на торжественной церемонии открытия нового жилого квартала на севере Пхеньяна, состоящего из высокоэтажных домов на 10 тысяч квартир. Об этом сообщило государственное агентство ЦТАК.
«Пятнадцатого апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тысяч квартир <...> Товарищ Ким Чен Ын перерезал красную ленту в знак окончания строительства», — пишет ЦТАК, его данные передает РИА Новости. Мероприятие собрало ведущих представителей партии и правительства, включая премьер-министра КНДР Пак Тхэ Сона и других высокопоставленных чиновников.
На мероприятии Ким Чен Ын также провел встречи с будущими жильцами новых квартир: педагогами, рабочими и пенсионерами. Глава государства выразил свои извинения за задержку в предоставлении современного жилья и подчеркнул решимость сделать еще больше для блага народа.
В честь открытия этого квартала была организована праздничная сцена, где выступали известные артисты. Ким Чен Ын приехал на лимузине Aurus, подаренном ему президентом РФ Владимиром Путиным, он присутствовал на мероприятии в сопровождении своей дочери, оба занимали почетные места на трибуне.
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