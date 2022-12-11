Очевидцы опровергли удар ВСУ по военным в гостинице Мелитополя. Фото

11 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Под ракетный удар ВСУ попали исключительно гражданские, сообщают очевидцы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночной обстрел Мелитополя в Запорожской области был совершен исключительно по гражданским объектам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы ночного происшествия. «По своему обыкновению, военные ВСУ выбрали целями не военные объекты и даже не объекты критической инфраструктуры — целью стал ресторанно-гостиничный комплекс „Привал охотника“, близлежащие дома и церковь!» — передает слова очевидцев корреспондент. Отмечается, что на этих объектах были исключительно гражданские, а именно персонал заведения при полном отсутствии военных и представителей администрации. Ранее стало известно, что на окраине Мелитополя был нанесен удар ВСУ из РСЗО HIMARS. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что количество пострадавших в результате атаки достигло 10 человек, передает «Царьград». Украинские СМИ, в свою очередь, распространяли информацию о том, что украинская армия при ударе атаковала якобы исключительно военных РФ.

Ночной обстрел Мелитополя в Запорожской области был совершен исключительно по гражданским объектам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы ночного происшествия. «По своему обыкновению, военные ВСУ выбрали целями не военные объекты и даже не объекты критической инфраструктуры — целью стал ресторанно-гостиничный комплекс „Привал охотника“, близлежащие дома и церковь!» — передает слова очевидцев корреспондент. Отмечается, что на этих объектах были исключительно гражданские, а именно персонал заведения при полном отсутствии военных и представителей администрации. Ранее стало известно, что на окраине Мелитополя был нанесен удар ВСУ из РСЗО HIMARS. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что количество пострадавших в результате атаки достигло 10 человек, передает «Царьград». Украинские СМИ, в свою очередь, распространяли информацию о том, что украинская армия при ударе атаковала якобы исключительно военных РФ.