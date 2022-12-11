Очевидцы опровергли удар ВСУ по военным в гостинице Мелитополя. Фото

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Обстрел ДонНУЭТ в центре Донецка. Донецк, обстрел
Под ракетный удар ВСУ попали исключительно гражданские, сообщают очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночной обстрел Мелитополя в Запорожской области был совершен исключительно по гражданским объектам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы ночного происшествия.

«По своему обыкновению, военные ВСУ выбрали целями не военные объекты и даже не объекты критической инфраструктуры — целью стал ресторанно-гостиничный комплекс „Привал охотника“, близлежащие дома и церковь!» — передает слова очевидцев корреспондент. Отмечается, что на этих объектах были исключительно гражданские, а именно персонал заведения при полном отсутствии военных и представителей администрации.

Ранее стало известно, что на окраине Мелитополя был нанесен удар ВСУ из РСЗО HIMARS. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что количество пострадавших в результате атаки достигло 10 человек, передает «Царьград». Украинские СМИ, в свою очередь, распространяли информацию о том, что украинская армия при ударе атаковала якобы исключительно военных РФ.

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Ночной обстрел Мелитополя в Запорожской области был совершен исключительно по гражданским объектам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы ночного происшествия. «По своему обыкновению, военные ВСУ выбрали целями не военные объекты и даже не объекты критической инфраструктуры — целью стал ресторанно-гостиничный комплекс „Привал охотника“, близлежащие дома и церковь!» — передает слова очевидцев корреспондент. Отмечается, что на этих объектах были исключительно гражданские, а именно персонал заведения при полном отсутствии военных и представителей администрации. Ранее стало известно, что на окраине Мелитополя был нанесен удар ВСУ из РСЗО HIMARS. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что количество пострадавших в результате атаки достигло 10 человек, передает «Царьград». Украинские СМИ, в свою очередь, распространяли информацию о том, что украинская армия при ударе атаковала якобы исключительно военных РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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