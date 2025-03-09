Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Голубкину

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Одной из самых заметных ролей Голубкиной стала Зоя в эпопее «Освобождение»
Одной из самых заметных ролей Голубкиной стала Зоя в эпопее «Освобождение» Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем. Он выразил восхищение ее артистизмом и обаянием.

Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения», — говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что миллионы поклонников кино и театра восхищаются «самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными» Голубкиной. Путин пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Народная артистка России Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. На ее счету — роли в более чем 20 кинокартинах и фильмах-спектаклях. Самые яркие из них — в фильмах «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Освобождение», «Сказка о царе Салтане».

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Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем. Он выразил восхищение ее артистизмом и обаянием. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения», — говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что миллионы поклонников кино и театра восхищаются «самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными» Голубкиной. Путин пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Народная артистка России Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. На ее счету — роли в более чем 20 кинокартинах и фильмах-спектаклях. Самые яркие из них — в фильмах «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Освобождение», «Сказка о царе Салтане».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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