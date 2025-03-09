Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Голубкину

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем. Он выразил восхищение ее артистизмом и обаянием.
Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения», — говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что миллионы поклонников кино и театра восхищаются «самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными» Голубкиной. Путин пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.
Народная артистка России Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. На ее счету — роли в более чем 20 кинокартинах и фильмах-спектаклях. Самые яркие из них — в фильмах «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Освобождение», «Сказка о царе Салтане».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.